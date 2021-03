Non è finita: nuovo tentativo per Aguero

Non è finita: nuovo tentativo per Aguero

La situazione di Sergio Aguero continua ad essere particolarmente chiacchierata. Il ‘Kun’ è alle prese con un rinnovo che tarda ad arrivare e il suo destino è tutto da scrivere: le possibilità che possa lasciare il City sono molto alte e il Barcellona sembra in pole. L’Inter, però, non sembra volerlo mollare: la dirigenza avrebbe effettuato nuovi sondaggi per capirne la disponibilità, ottenendo un gradimento che potrebbe essere il punto di partenza per un possibile trasferimento.

