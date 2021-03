Torino-Inter, Nicola: ”Concentrazione massima, Belotti dalla panchina”

Torino-Inter, Nicola: ”Concentrazione massima, Belotti dalla panchina”

Conferenza stampa per Davide Nicola in vista di Torino-Inter: “Domani sarà necessario avere una concentrazione massima, bisognerebbe giocare da squadra, solo così potremmo provare ad ottenere punti. Loro sono forti e in fiducia, speriamo di ritrovarci dopo la brutta sconfitta di Crotone. Ci servono ritmo e forza, peculiarità che ci sono mancate nell’ultima partita. Belotti ha fatto solo un allenamento, partirà dalla panchina. Sanabria è pronto ma non dobbiamo caricarlo di responsabilità. Anche Verdi si è allenato bene come tutti, sarà utile” ha concluso.

