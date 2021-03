Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto l’interesse dei nerazzurri per uno dei pilastri del Leicester attualmente terzo in Premier League

Nonostante l’incertezza societaria e le annesse difficoltà finanziarie, l’Inter sta già lavorando al prossimo calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il club di viale della Liberazione ragiona anche sul rafforzamento del centrocampo. In tal senso uno degli obiettivi principali sembra essere un regista bravo pure a interdire (si prepara il post Brozovic?), vedi il forte interessamento per l’olandese Wijnaldum – in scadenza con il Liverpool – e quello venuto alla luce in queste ore per uno dei pilastri del Leicester attualmente terzo in Premier: Youri Tielemans

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter | Accordo preliminare fino al 2023

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

Calciomercato Inter, 40 milioni per Tielemans

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il 23enne belga sta disputando una eccellente stagione, quella probabilmente della definitiva consacrazione ai massimi livelli. Proprio per questo, però, il ricco club inglese parte da una valutazione minima di 50 milioni di euro. In scadenza nel giugno 2023, secondo rumors ispanici l’Inter sarebbe comunque disposta a metterne 40 sul piatto.