Inter: l’ex calciatore dei nerazzurri Fabio Galante ha parlato di Giorgio chiellini rivelando chi secondo lui sarà il suo erede in futuro

Fabio Galante, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato di Giorgio Chiellini e del suo possibile erede in futuro. L’ex giocatore nerazzurro ha indicato Alessandro Bastoni che sta facendo molto bene alla ‘Beneamata’ sotto la guida tecnica di Antonio Conte:

“Erede di Chiellini? Chi gli si può avvicinare per come sta andando secondo me è Bastoni dell’Inter: sta facendo belle cose nonostante la giovane età. purtroppo il ruolo del difensore è cambiato. Prima ci allenavamo su duelli uno-contro-uno in area, sui cross, mentre oggi si pensa più a giocarla, a costruire dal basso. Si perdono un po’ di quelle cose che ha Chiellini nel DNA, vedo troppi gol concessi”.