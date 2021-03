L’Inter inguaia Mancini: 4 nazionali (più Oriali) indisponibili per l’Italia

L’Inter inguaia Mancini: 4 nazionali (più Oriali) indisponibili per l’Italia

Le positività in casa Inter inguaiano anche la nazionale di Roberto Mancini. Con il focolaio emerso in queste ultimissime ore, gli azzurri non avranno a disposizione Bastoni, Barella, Sensi e Gagliardini, oltre a Lele Oriali che di fatto continua a ‘sdoppiarsi’ tra i due suoi vecchi amori calcistici. Lo rivela il Corriere dello Sport, secondo cui saranno saranno inseriti in lista ma con ogni probabilità saranno rimandati a casa per evitare ulteriori problemi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio