Isla: ”Vidal e Sanchez giocatori incredibili”

Intervistato da ‘Canal 13’, Mauricio Isla ha parlato dei compagni di nazionale Vidal e Sanchez: ”Vidal è un giocatore che sta sempre sul pezzo, mai visto uno più forte mentalmente come lui. Per me è il migliore nonostante gli piaccia fare la bella vita. Sánchez è diverso, lui ha una mentalità da giocatore che deve fare sempre tutto alla perfezione, non si perdona gli errori o prestazioni sottotono. Dice che vuole sempre essere il migliore” ha concluso.

