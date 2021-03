Mkhitaryan può lasciare la Roma: idea Inter per l’estate

La Roma potrebbe perdere Mkhitaryan. La società giallorossa ha intenzione di far scattare l’opzione per il rinnovo ma l’agente Raiola ha bloccato tutto in virtù dell’evolversi degli eventi: il giocatore, infatti, vuole capire se la squadra potrà piazzarsi in Champions prima di prendere qualsiasi decisione. In quest’ottica non è escluso un addio che possa coinvolgere diversi club europei tra cui l’Inter, essendo un giocatore che rispecchia fedelmente l’identikit di Marotta e di Conte per il centrocampo e per l’attacco.

