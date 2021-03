Calciomercato Inter: in Inghilterra sono sicuri che un top club in estate offrtà una cifra monstre per avere Romelu Lukaku

Il Covid-19 ha influenzato molte squadre. Sul mercato, infatti, la maggior parte dei club sono stati decisamente limitati dalla crisi economica che ha cambiato tutto il mondo, calcio compreso. Alcune società, però, sono riuscite comunque ad investire tanti soldi. Come il Chelsea, ad esempio, che rivorrebbe con sé, secondo i media inglesi, Romelu Lukaku. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea per oltre 100 milioni: i dettagli

Secondo il ‘The Telegraph’ e il ‘Daily Star’, il Chelsea vorrebbe riportare a Londra Romelu Lukaku. Il belga sarebbe il piano B dei ‘Blues’ in caso di non riuscita dell’affare che riguarda Erling Haaland, il bomber norvegese molto vicino al Real Madrid. Il numero 9 classe 1993, comunque, ha il contratto in scadenza nel 2024.

Per l’attaccante dell’Inter che piace anche al Manchester City, il club londinese è pronto ad offrire 45 milioni di euro più il cartellino di Timo Werner, attaccante tedesco che è valutato sui 57 milioni ed in passato è stato un obiettivo del ds nerazzurro Piero Ausilio: l’offerta complessiva è da brividi: 102 milioni. Per i nerazzurri, e soprattutto Antonio Conte, Lukaku è indispensabile. Anche se, a causa dell’attuale situazione economico-societaria, non è improbabile che Marotta e soci si siedano al tavolo delle trattative.