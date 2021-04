Sorpresa tra i pali: piace il turco Cakir del Trabzonspor

Sorpresa tra i pali: piace il turco Cakir del Trabzonspor

Stando ai media turchi, in particolare Sporx, l’Inter sarebbe interessata al portiere del Trabzonspor Cakir, classe ’96 e nel giro della nazionale del proprio paese. Visto l’ottimo momento che sta vivendo la Turchia, i giocatori titolari si stanno mettendo in risalto nel panorama europeo. Potrebbe essere lui il nome a sorprese per sostituire in futuro Samir Handanovic. Attualmente è valutato circa 30 milioni di euro.

