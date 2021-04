Tutti pazzi per Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino piace in Italia all’Inter e non solo, ma anche all’estero: pronta l’offerta dalla Spagna

C’è un calciatore che ormai da oltre un anno è finito nel mirino di ogni big di Serie A e non solo. Rodrigo De Paul ha di fatto messo tutti d’accordo, attirando su di se a più riprese le mire di Milan, Juventus, Roma, Napoli e soprattutto Inter. Alternanza perfetta alla corte del trequartista argentino, capace col tempo di maturare diventando un centrocampista totale, abile a ricoprire praticamente ogni zona della mediana. Dalla regia al ruolo di mezzala passando per la posizione di rifinitore alle spalle degli attaccanti: l’ex Valencia ha raggiunto la propria maturità calcistica, attirando su di se anche gli occhi sempre vigili del connazionale Diego Simeone. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, concorrenza spietata: offerta per De Paul

La stagione di De Paul è stata fin qui a dir poco straordinaria, da leader tecnico dell’Udinese di Gotti dopo un paio di annate in totale crescendo. Difficile pensare ad una nuova permanenza in Friuli per l’argentino che è finito dritto sull’agenda di Simeone. Dalla Spagna indicano ora l’Atletico Madrid come una delle principali pretendenti al centrocampista ex Valencia.

Nello specifico i ‘Colchoneros’ sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 30-32 milioni di euro più bonus per battere la folta concorrenza, compresa quella dell’Inter.