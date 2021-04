Inter-Cagliari, 4 ballottaggi per Conte: possibile turnover

Inter-Cagliari, 4 ballottaggi per Conte: possibile turnover

In vista dell’odierna sfida contro il Cagliari, Antonio Conte ritrova Bastoni e Brozovic, pronti a ritornare titolari dopo lo stop forzato contro il Sassuolo mercoledì sera. Il tecnico non avrà a disposizione Perisic e Kolarov e dovrà sciogliere ben 4 dubbi di formazione: Darmian o Young a sinistra con conseguente scelta se far riposare Hakimi o farlo partire da titolare; Sensi o Gagliardini a centrocampo per sostituire lo squalificato Barella e Lautaro o Sanchez in avanti.

