Il vice Thuram somiglia a Zamorano: si chiude per solo 10 milioni

Un calciatore con le caratteristiche di Ivan Zamorano potrebbe essere il vice Thuram nella prossima stagione: costa solo 10 milioni

L’Inter dovrà intervenire per sistemare l‘attacco a gennaio. Magari non acquisterà fin da subito un nuovo interprete in quella zona di campo, e quindi a gennaio, ma attenzione al turbinio di operazioni che potrebbe riguardare quella zona di campo per la Beneamata.

Due posti si libereranno solo di sicuro, visto che i contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa scadranno a giugno 2025 e senza possibilità di rinnovo, almeno al momento. Questo vuol dire che Marotta e Ausilio dovranno implementare due attaccanti la prossima estate e non sarà facile trovare i profili migliori al prezzo giusto.

In più, resiste il diktat di Oaktree di non appesantire ulteriormente il bilancio e puntare su costi dei cartellini un po’ più alti, anziché su parametri zero dagli ingaggi elevati. Proprio queste motivazioni, potrebbero indurre l’Inter a guardare in Spagna e precisamente nella Liga, dove c’è un nome che inizia a intrigare diversi club in seguito a un inizio di stagione anche oltre le attese. Arriverebbe come vice Thuram, una seconda punta che potrebbe giocare sia al fianco, sia al posto dell’ex Borussia Monchengladbach.

L’Inter pensa a Fabio Silva per l’attacco: il vice Thuram per 10 milioni

La spesa doppia che l’Inter dovrà effettuare in attacco non consente di effettuare degli esborsi così elevati. Fabio Silva del Las Palmas non li produrrebbe, ma soprattutto è un nome che garantisce grande tenacia e continuità di rendimento. In quest’edizione della Liga ha già portato cinque gol e due assist, in dodici partite giocate.

Fa impressione per la grinta che ci mette nel gestire e nel portare avanti il pallone, tanto che ad alcuni ricorda Ivan Zamorano, anche per gli inserimenti in area di rigore, dove rischia di essere letale con i giusti palloni dai lati. A suo vantaggio c’è anche la duttilità, visto che può giocare anche da trequartista o da esterno offensivo.

E la valutazione, per un ragazzo di 22 anni, è davvero interessante: con 10 milioni di euro si può acquistare e, se dovesse fare bene, il suo valore potrebbe addirittura triplicarsi nel giro di poco tempo. Certo, bisogna verificare l’ambientamento al campionato italiano, ma se le cose dovessero andare per il meglio, l’Inter si troverebbe in casa un’alternativa di sicuro valore e un investimento considerevole per il futuro.