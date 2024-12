Le strade di Inter e Mourinho tornano a incontrarsi: si cerca l’accordo

Le strade del club di Oaktree e dello Special One rischiano di scontrarsi in sede di mercato: il giovane talento sudamericano piace anche ai nerazzurri

‘Nemici mai‘, per parafrasare, con una sostanziale modifica, la famosa canzone di un cantautore romano. Impossibile odiare colui che, con le sue vittorie, ha segnato il punto più alto della storia nerazzurra in una singola stagione. E altrettanto inverosimile, sia per la dirigenza del club meneghino che per gli stessi tifosi interisti, osteggiare la sua figura.

José Mourinho è e resterà sempre, infatti, un personaggio amato in quel di Milano. A prescindere dalle nuove esperienze che potrebbe fare in panchina. A prescindere, com’è stato lo scorso anno, dall’essere il tecnico di una squadra, la Roma, che annoverava tra le sue fila il ‘nemico’ Romelu Lukaku, accolto con oltre 30mila fischietti in quel di San Siro nella gara di campionato della scorsa stagione.

Lo Special One, lo dice il soprannome stesso, è diverso da tutti gli altri. Ma nonostante un posto di rilievo che sempre avrà nel cuore del mondo Inter, anche il portoghese può essere temporaneamente un duro avversario con cui fare i conti. Questo è lo scenario che implicitamente prevede l’esperto di mercato Ekrem Konur nella sua ultima indiscrezione su un comune obiettivo del club nerazzurro e del Fenerbahce, squadra di cui Mourinho è il tecnico dallo scorso giugno.

Caccia al talento argentino, Mourinho sfida il suo vecchio amore

22 anni, centrocampista ‘alla Enzo Fernandez’, con cui non condivide certo la storia personale (il giocatore del Chelsea ha giocato nel River Plate, lui nel Boca Juniors), Cristian Medina è uno dei giovani più in vista di quell’inesauribile fucina di talenti che è il calcio albiceleste.

Inesauribile playmaker con licenza di inserirsi da dietro come mezzala, il calciatore ha scatenato l’interesse di club come il Porto e il Fenerbahce di José Mourinho, che già si sono mossi sulle sue tracce. Alla corsa, come anticipato, si sarebbe iscritta anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Inter Milan are interested in Boca Juniors midfielder Cristian Medina. 🔝 Fenerbahce and Porto are also in this race and the Argentine wants to sign the young talent. pic.twitter.com/f2PE64I4dL — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 6, 2024

Sebbene sia complicato, in questo momento della stagione, ipotizzare che Medina lasci il club Xeneize per approdare in Europa, la ‘strana’ battaglia tra l’Inter e Mourinho promette di entrare nel vivo dopo il Mondiale per club, kermesse che vedrà impegnata la società di Buenos Aires in un girone di ferro che comprende anche Bayern Monaco e Benfica.