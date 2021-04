Muriel obiettivo dell’estate: è lui la prima scelta di Conte

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni potrebbe esserci un summit per cominciare a programmare la prossima stagione. Oltre alle varie necessità in ogni reparto, per l’attacco la prima scelta sembra essere Muriel dell’Atalanta, perfetto per l’Inter con ogni componente attuale e che verrà (da non escludere anche Dzeko a costo zero). Per il colombiano serviranno almeno 25 milioni di euro, soldi che potrebbero arrivare da qualche cessione importante.

