Calciomercato Inter: potrebbe svanire il ‘sogno’ di Marotta e soci di vedere Paulo Dybala vestire nerazzurro. La possibile destinazione

La stagione non è ancora finita, ma l’Inter pensa già ai possibili colpi da sferrare in vista del futuro per regalare ad Antonio Conte le migliori soluzioni possibili ed una rosa sempre più competitiva, soprattutto in caso di conquista del tanto agognato scudetto. Uno dei giocatori su cui Marotta e colleghi pensavano di puntare è Paulo Dybala: la Juventus, però, pare intenzionata ad approcciare uno scambio con il Manchester City che vedrebbe protagonisti l’argentino e Gabriel Jesus. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, niente Dybala a zero: “Va al Manchester City, a Torino arriva Gabriel Jesus”

L’Inter vorrebbe regalarsi a zero Dybala nel 2022, quando scadrà il contratto che lega l’argentino alla Juventus. Proprio per evitare ciò, i bianconeri vogliono risolvere la situazione del sudamericano il prima possibile. E infatti, come rivelato dal giornalista Graziano Campi ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il numero 10 bianconero che piace anche al Psg potrebbe essere protagonista di un super scambio tra la ‘Vecchia Signora’ e il Manchester City. A Torino arriverebbe Gabriel Jesus:

“Psg? Più che altro, occhio al Manchester City che deve rimpiazzare Aguero. Dybala potrebbe andare al City in cambio di Gabriel Jesus, il cui entourage ha già avuto qualche chiacchierata con la Juve“.