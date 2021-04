Fari puntati su Belotti: può arrivare in estate

Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere ancora in Italia ma non più al Torino. Secondo Tuttosport, i granata rischiano di perderlo a favore dell’Inter, attualmente la più agguerrita in Serie A per averlo. Anche il Milan sembra particolarmente convinto a fare un tentativo nonostante Cairo non sia assolutamente convinto a perderlo. Più defilate anche Napoli e Roma.

