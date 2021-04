Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Arturo Vidal out da inizio marzo. Il centrocampista cileno è reduce dall’intervento al menisco

Out da un mese e mezzo, ovvero da quando è stato operato al menisco del ginocchio sinistro, Arturo Vidal sui suoi profili social ha annunciato di essere finalmente vicino al ritorno: “Sono ancora forte e felice, pronto per quello che sta arrivando, andiamo Inter. Ogni giorno manca sempre meno, noi ci saremo“, le parole del centrocampista cileno su Twitter, con allegate due foto che lo ritraggono nella palestra di Appiano Gentile. L’ultima gara in nerazzurro del classe ’87, autore fino all’infortunio di una stagione ben al di sotto delle aspettative, soprattutto di quelle di Conte, risale all’8 marzo scorso contro l’Atalanta.

Sigo fuerte y feliz, preparado para lo que viene vamos @inter 🖤💙 cada día queda menos y ahí estaremos 💪💪💪⚽️🔥😜👑👍🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZjzBfLczoh — Arturo Vidal (@kingarturo23) April 28, 2021

Inter, Vidal tra rientro e addio: le ultime

Vidal potrebbe rientrare l’8 maggio, nella gara casalinga contro la Sampdoria in cui l’Inter potrebbe vincere aritmeticamente lo scudetto, ammesso che ciò non accada nel prossimo weekend… Il futuro dell’ex Juventus e Barcellona potrebbe comunque essere lontano da Milano, Conte è deluso e per questo a fine stagione – sempre se dovesse restare sulla panchina interista – potrebbe dare il via libera alla sua cessione. Il Marsiglia e alcuni club sudamericani, dal Flamengo al Boca Juniors, le sue possibili destinazioni. Ostacolo al divorzio, ovviamente, il contratto fino a giugno 2022 da ben 6 milioni di euro netti.