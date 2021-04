L’Inter recupera i gioielli: tornano Vanheusden, Dimarco e Salcedo

Investimenti mirati a parametro zero e non solo: secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha intenzione di riportare a Milano alcuni dei suoi gioielli sparsi in giro per l’Italia e per l’Europa. I nomi sono quelli dei veronesi Dimarco e Salcedo, con Zinho Vanheusden sempre più sicuro di far parte del ritiro estivo per la prossima stagione. Più complicato il futuro di Agoume, cercato con insistenza dal Bayern Monaco.

