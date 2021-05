Effetto Mourinho alla Roma: assalto a De Paul

Con l’arrivo di Mourinho alla Roma, l’Inter potrebbe essere costretta a guardarsi le spalle sul mercato. Alcuni nomi contesi con i nerazzurri potrebbero diventare più difficili da prendere in virtù della presenza del portoghese. Uno di questi potrebbe essere l’argentino De Paul, per il quale l’Udinese chiede 35 milioni di euro. Per il gioco del tecnico sarebbe perfetto per rinforzare il centrocampo e la Roma deve prendere nuovi giocatori funzionali al nuovo progetto tecnico: l’assalto all’argentino potrebbe essere il primo tassello della nuova rifondazione.

