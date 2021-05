Emerson Palmieri conteso: si rinnova derby Juve-Inter

Emerson Palmieri conteso: si rinnova derby Juve-Inter

La Juventus non molla su Emerson Palmieri. Il brasiliano è in lizza per colmare il vuoto a sinistra per quanto concerne il vice Alex Sandro. L’ex Roma andrà via e anche l’Inter punta ad averlo su indicazione di Conte. Molto dipenderà anche dall’Europeo, visto che con ogni probabilità sarà convocato da Mancini con alte aspettative. Il Chelsea punta a venderlo per circa 15 milioni.

