Moratti: ”Scelta Mourinho uguale a quella di Herrera”

Sul ritorno in Italia di Mourinho ne ha parlato anche Moratti al ‘Corriere della Sera’: “José lo conosco nei dettagli, sapete bene la stima e la gratitudine che mi lega a lui. Sentimenti reciproci anche per quanto riguarda il mondo Inter. La scelta Roma non dà nessun fastidio all’Inter e ai tifosi, anzi, credo sia uno stimolo in più per fare ancora meglio. La stessa scelta la fece anche Helenio Herrera e non ci fu nessun tipo di problema” ha concluso.

