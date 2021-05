Inter-Sampdoria, turnover per Conte: anche Lukaku in panchina

In vista della gara contro la Sampdoria, Conte opterà per un turnover massiccio dopo la conquista dello scudetto. Possibile che venga impiegato anche Radu con Ranocchia e D’Ambrosio in difesa, mentre a centrocampo spazio per Darmian e Young sulle fasce e Sensi con Gagliardini. Davanti Lautaro e Sanchez, anche Lukaku va in panchina. Spazio nella ripresa per Pinamonti.

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Young, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri.

