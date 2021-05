Inter: slitta l’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Il motivo e le richieste del tecnico leccese per continuare insieme nel futuro

L’Inter punta a vincere ancora, questa pare essere almeno la volontà del presidente Steven Zhang e non solo. Molto dipenderà dall’incontro tra il numero uno nerazzurro e Antonio Conte. Incontro che pare essere slittato, secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Il vertice, che sembrava essere atteso per oggi dovrebbe arrivare comunque tra pochi giorni. Luogo e orario non sono noti, semplicemente per evitare un Villa Bellini 2.0 dal punto di vista mediatico.

Ad ogni modo un incontro non dovrebbe mancare considerando le fondamentali discussioni per il futuro dell’Inter. Ci saranno anche Marotta e Ausilio. La volontà di tutti è quella di continuare insieme. Il tecnico, però, per essere competitivi anche in Europa chiede di non vendere i cosiddetti ‘intoccabili’: Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Lautaro e Lukaku. In più, per alzare l’asticella occorreranno due o tre rinforzi: un laterale mancino, un centrocampista e una quarta punta. I nomi sono tanti, vedremo se Suning riuscirà ad accontentare l’allenatore ex Chelsea…