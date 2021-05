Ieri incontro con Tinti per il rinnovo di Bastoni. Confermata la volontà di chiudere l’intesa già raggiunta mesi fa. Il Manchester City resta però in corsa

Niente Simone Inzaghi, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la visita di ieri in sede di Tullio Tinti aveva davvero come scopo solo o comunque soprattutto il rinnovo di Bastoni. Confermata a tal proposito la volontà di chiudere l’intesa trovata già da diversi mesi sulla base di un contratto fino a giugno 2024 con innalzamento dell’ingaggio a circa 4 milioni di euro bonus inclusi. Previsto un nuovo summit con l’agente sempre in sede per definire il tutto e ufficializzare l’accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, conferme su Hakimi-Psg | I dettagli

Calciomercato Inter, Bastoni può dire addio anche col rinnovo: le ultime

Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Il classe ’99 vuole rimanere all’Inter, la quale a sua volta non ha alcuna intenzione di ‘sacrificarlo’ sull’altare del bilancio, anche se questo dipenderà dal mercato. Sappiamo infatti che il numero 95 è ambitissimo all’estero, in particolare dal Manchester City di Pep Guardiola e che con Lautaro Martinez è quello che consentirebbe una plusvalenza maggiore. Gli inglesi sono chiamati a sostituire Garcia, tornato al Barcellona a zero, e Bastoni viene considerato il profilo ideale. Per far vacillare l’Inter, però, servirebbe una proposta irrinunciabile, da almeno 55-60 milioni di euro.