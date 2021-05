Almeno 100 milioni per Lukaku: Vlahovic e Luis Alberto per Inzaghi

La possibile partenza di Romelu Lukaku potrebbe risolvere molti problemi in casa Inter. E proprio per questo motivo, il The Guardian spinge forte per il possibile ritorno al Chelsea. Abramovich vuole accontentare il suo allenatore Tuchel che gli ha regalato la Champions in 5 mesi e il primo obiettivo è ovviamente l’attaccante belga. L’Inter ha fatto sapere di poter prendere in considerazione la cosa ma solo per almeno 100 milioni di euro, magari spingendo al massimo per 120: con quella cifra, Marotta e Ausilio riuscirebbero a dare l’assalto a Vlahovic della Fiorentina e a Luis Alberto della Lazio, giocatori che diventerebbero il simbolo della nuova Inter targata Inzaghi.

