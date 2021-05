Eriksen decisivo come al Tottenham: Inzaghi pensa al 3-4-1-2 per lui

Eriksen decisivo come al Tottenham: Inzaghi pensa al 3-4-1-2 per lui

Il futuro di Christian Eriksen dipende anche dalla collocazione in campo. Inzaghi, infatti, sembra voler cambiare qualcosa per far rendere al meglio il giocatore danese. Decisamente sorpreso dall’addio di Conte, il trequartista potrebbe tornare al suo ruolo originale dopo un anno e mezzo da mezzala sinistra. Il 3-4-1-2 si rende necessario per lasciare spazio alla sua inventiva e per dare imprevedibilità alla manovra, dunque lasciare libero l’ex Tottenham che con Conte è stato spesso ingabbiato dai dettami tattici. Le certezze da cui ripartire, dunque, sono Lukaku ed Eriksen, sperando che il mercato non porti via altri big molto richiesti (Hakimi e Lautaro su tutti).

