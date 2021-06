Inter: Giuseppe Bergomi è tornato a parlare dei nerazzurri e lo ha fatto in maniera positiva passando da Conte a Inzaghi. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Bergomi, storico calciatore dell’Inter e attuale opinionista di ‘Sky Sport’, ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha detto la sua sui nerazzurri, con l’addio di Antonio Conte che non lo ha affatto sorpreso. Bergomi si è espresso anche su Simone Inzaghi e… Milinkovic-Savic:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, svolta Inter: tripla firma | Tutti i dettagli

“Inzaghi? Prendere un allenatore come Simone è un segno di continuità per tutta la squadra. Non sono stupito dall’addio di Conte perché conosco Antonio e la sua ambizione. La vittoria dello scudetto non era scontata, il percorso è stato lungo e faticoso. Mercato? Dico Milinkovic-Savic. A me piacciono i giocatori fisici, lui fa anche gol di testa e su punizione. Cambiando ambiente poi troverebbe nuovi stimoli per far bene, per me è il giocatore più importante da portare all’Inter“.