Handanovic: il portiere para la gaffe del giornalista che gli chiede come mai non sia agli Europei

Inter, il portiere Samir Handanovic è già in vacanza ma in vista del futuro cerca lavori alternativi. Il calciatore si è improvvisato chef per una sera ma si è tenuto in allenamento parando la gaffe del giornalista che lo ha intervistato

INTER HANDANOVIC PARA ANCHE LE GAFFE/ Il portiere dell’Inter Samir Handanovic è già in vacanza e in vista del futuro, che almeno per la prossima stagione sarà ancora in nerazzurro, pensa a delle occupazioni alternative. Il calciatore si trova in vacanza nell’isola di Ist nella Dalmazia settentrionale e ha voluto provare a fare lo chef per una sera presso il ristorante ‘Carruba‘. Naturalmente la sua performance è stata registrata dalle telecamere di una troupe televisiva, per una promozione per l’Ente per il Turismo di Zara. Per l’occasione, il giornalista ha voluto fare una domanda all’estremo difensore nerazzurro, che si è trasformata in un’autentica gaffe. Bravissimo il calciatore a pararla stupendamente.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ecco il colpo di mercato sulla fascia | Ma non a destra: i dettagli

Il reporter gli ha chiesto, come mai non fosse all’imminente Europeo con la sua Nazionale e il calciatore ha risposto: “Beh, diciamo perché la Slovenia non gioca l’Europeo e io non gioco in nazionale dal 2015″. Probabilmente il giornalista era molto più preparato in altre materie che non in quelle calcistiche, oppure era una gaffe voluta.