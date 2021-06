Sanchez: spera di tornare in campo per le semifinali di Copa America

Inter, l’attaccante Alexis Sanchez sta provando a rimettersi in forma per le semifinali della Copa America

L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez, sta intensificando gli allenamenti per provare ad essere a disposizione del tecnico Martin Lasarte, almeno per la semifinale di Copa America. A controllare che tutto avvenga senza forzature e secondo la tabella di marcia c’è Fernando Radice, uno dei medici della Roja e uno dei più importanti specialisti in medicina dello sport del Cile. Il giocatore si è fatto installare una camera iperbarica nella sua casa, per cercare di accelerare i tempi della guarigione ma senza forzare, onde evitare di peggiorare la situazione.

In ogni caso, i suoi compagni di squadra stanno disputando un ottimo torneo e, in questo momento, sono al secondo posto nel girone A e se riusciranno a mantenere questa posizione, dovrebbero avere un quarto di finale abbastanza abbordabile. Poi in semifinale potrebbero avere l’arma in più Alexis Sanchez. Naturalmente in casa Inter si augurano che il calciatore, al termine della manifestazione e delle giuste vacanze, si presenti agli ordini del nuovo allenatore Simone Inzaghi in perfetta forma.