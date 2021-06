In Germania accostano Kramaric all’Inter. Nell’ultima stagione l’attaccante croato in forza all’Hoffenheim, ora gli Europei, ha messo a segno ben 25 gol

Venticinque gol e sei assist, l’ultimo bottino di Kramaric con la maglia dell’Hoffenheim è senza dubbio ragguardevole. Tra l’altro il croato, ora a Euro2020, non è nemmeno una vera e propria prima punta. La ‘Bild’ lo dà però in partenza, se non altro perché in scadenza di contratto a giugno 2022, nonché nel mirino delle tre big di Serie A: Inter, Milan e Juventus. Intervistato in esclusiva da Interlive.it, l’agente del classe ’91 nativo di Zagabria ha tuttavia smentito l’indiscrezione principale, quella di un sicuro cambio di maglia del suo assistito: “Le voci provenienti dalla Germania non sono veritiere – le parole di Vincenzo Cavaliere – Andrej sta bene all’Hoffenheim, chiaramente la situazione potrebbe cambiare se dovesse arrivare un’offerta da una grossa squadra. In tal caso sarebbe difficilie rinunciarci, comunque la si terrebbe in considerazione come ogni anno e negli anni passati”.

Calciomercato, ESCLUSIVO agente Kramaric: “Piace anche all’Inter, ma i nerazzurri davanti sono al completo”

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Dopo diverse annate importanti, non solo l’ultima quindi, è pressoché normale l’interesse di club importanti – nerazzurri inclusi – per Kramaric: “Ha fatto 25 gol e tanti anche nelle scorse stagioni, per questo motivo in tanti lo apprezzano, Inter compresa. I nerazzurri rappresentano senz’altro una soluzione interessante – ha sottolineato in conclusione Cavaliere ai nostri microfoni – però credo che nel loro reparto d’attacco siano già in tanti“.