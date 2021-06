Calciomercato Inter: il futuro di Marcelo Brozovic interessa particolarmente ai nerazzurri ma non soltanto. L’ultima ipotesi preoccupante

Marcelo Brozovic, impegnato con la sua Croazia all’Europeo, è un giocatore incedibile per il neo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Troppo importante per il gioco che vuole imporre il tecnico piacentino. Tuttavia, con il contratto in scadenza, il rischio che la Juventus lo strappi ai rivali di sempre è alto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | E’ tutto fatto per il rinnovo con l’Inter: i dettagli



Calciomercato Inter, Allegri vuole Brozovic nel 2022: l’ipotesi clamorosa

L’ipotesi lanciata dal giornalista Luca Momblano su ‘Top Planet 24’ ha veramente del clamoroso: “Brozovic ad Allegri piace tantissimo. Se si liberasse gratis dall’Inter, il tecnico livornese farà di tutto per portarlo alla Juventus”. E in effetti il contratto del giocatore scade nel 2022. Ad oggi, poi, non sono stati fatti passi avanti per il prolungamento del suo rapporto con i nerazzurri.

LEGGI ANCHE>>> Inter scatenata, nuovo sgarbo al Milan | Colpo a zero: le cifre

Va precisato, però, che Inzaghi lo ritiene incedibile probabilmente più di ogni altro calciatore della ‘Beneamata’. Proprio per questo, nonostante le difficoltà economiche e societarie di Suning, è davvero complicato vedere partire il centrocampista croato se non per un’offerta veramente irrinunciabile.