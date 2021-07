Vanheusden: il suo obiettivo sarà convincere Simone Inzaghi

Inter, il difensore Zinho Vanheusden dovrà convincere il tecnico Simone Inzaghi di poter essere un’ottima alternativa ai titolari

Il difensore Zinho Vanheusden sarà presente sin dal primo giorno al ritiro ad Appiano Gentile e avrà tempo per dimostrare a Simone Inzaghi di poter essere un’ottima alternativa ai titolari. Il club nerazzurro ha speso 16 milioni di euro, come da accordi presi nel 2019 con lo Standard Liegi, squadra nella quale il calciatore ha giocato dal settembre 2018, dopo il grave infortunio subito quell’anno in Youth Cup. Il tecnico Simone Inzaghi, prima di avallare una sua eventuale e tra l’altro difficile cessione, visto che l’Inter non può permettersi di venderlo ad una cifra inferiore a quella data al club belga per non fare una minusvalenza, vuole valutarlo. In ogni caso il calcio mercato termina a fine agosto e nel caso è possibile la soluzione del prestito.

A prescindere dai gravi infortuni che l’ex Primavera nerazzurra ha subito, nei suoi anni di militanza nel campionato belga il giocatore ha dimostrato ottime doti e commenti positivi sulle sue prestazioni, senza contare che se fosse stato integro, avrebbe potuto ambire anche ad una convocazione nella sua Nazionale per questo Europeo.