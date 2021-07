Pastorello: “Su Lukaku, non ci sono problemi. Ora è in vacanza, credo meritata”

Inter, il manager Federico Pastorello in sede oggi per iniziare a trovare le basi per riportare Keita Balde in nerazzurro ha parlato anche di Lukaku ai giornalisti

L’agente Federico Pastorello ha ormai una corsia privilegiata in casa Inter, dopo l’ottimo lavoro svolto due anni fa che permise di chiudere la trattativa con il Manchester United e che portò Romelu Lukaku nella squadra nerazzurra. Il manager era presente oggi nella sede di Viale Liberazione a Milano per definire le basi per un possibile ritorno di Keita Balde nel capoluogo meneghino. Parlando con i giornalisti che lo attendevano fuori dagli uffici della società nerazzurra, il procuratore ha risposto anche alle domande su Lukaku e ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Confermata anticipazione Interlive | UFFICIALE: Gravillon è del Reims

LEGGI ANCHE>>> Sporting-Inter, la guerra è appena iniziata | Arriva anche il comunicato dei nerazzurri

Queste le sue dichiarazioni in merito all’attaccante: “I tifosi possono stare tranquilli su Lukaku, non ci sono problemi. Ora è in vacanza, credo meritata“. Tra 10 giorni la squadra di Simone Inzaghi, sarà di scena in America per la Florida Cup e dovrà affrontare l’Arsenal, quindi una tra Milionares, formazione colombiana, oppure l’Everton altra squadra della Premier League.