I tifosi dell’Inter tremano: più di 80 milioni di euro per Barella, tutti i dettagli

Atteso nei prossimi giorni l’affondo shock per il cartellino del centrocampista nerazzurro, il club ha già le idee chiare sulla sua cessione

Nell’attesa che il Galatasaray sciolga le proprie riserve sulla questione Hakan Calhanoglu e l’Inter si faccia carico delle eventuali conseguenze che la cessione del turco potrebbe comportare, anche Nicolò Barella torna a far parlare di sé sul mercato.

Già in passato sono stati parecchi i tentativi di avvicinamento di grosse realtà europee al cartellino del centrocampista nerazzurro. Come lui, del resto, ce ne sono pochi: mostra grinta, continuità ed incisività in tutte le zone del campo. Un turbine spesso imprevedibile.

Ma proprio per questo, consapevole delle sue immense ed insostituibili qualità, il club di Viale della Liberazione ha eretto negli anni un muro a tratti invalicabile persino per club come Real Madrid e Bayern Monaco. Solidificato, quest’ultimo, da valutazioni economiche mostruose, ben superiori a quanto molte altre pretendenti d’alta levatura potessero permettersi.

Il corso della storia d’amore e di rispetto fra l’Inter e Barella, però, potrebbe presto cambiare e questo lascerebbe di stucco i tanti tifosi che vorrebbero vederlo ancora in nerazzurro in futuro. Perché nei prossimi giorni il duo Marotta-Ausilio potrebbe ricevere un’offerta concreta da una realtà estremamente facoltosa, di provenienza Saudi Pro League.

Al-Hilal su Barella e ingaggio record, per l’Inter resta incedibile

Secondo le ultime informazioni riportate dalla stampa saudita e riprese da ‘calciomercato.it’, l’Al-Hilal sarebbe intenzionato a prelevare Barella per far contento il suo ex allenatore Simone Inzaghi attraverso un esborso di circa 80 milioni di euro.

Tale cifra, comprensiva di parte fissa e bonus, potrebbe far vacillare chiunque. Si tratterebbe della cessione più remunerativa degli ultimi anni, seconda soltanto a quella messa a segno per Romelu Lukaku di rientro al Chelsea.

Ciononostante, l’Inter ha già le idee chiare sul da farsi. Nell’eventualità in cui tale offerta dovesse realmente pervenire, la posizione del club non cambierebbe affatto. Barella resta incedibile. Né la dirigenza né Cristian Chivu vogliono privarsi di un calciatore di tale portata, anche a costo di rinunciare ad un bottino che potrebbe aiutare a finanziare altri investimenti.

A sostegno di ciò, lo stesso Barella non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il progetto nerazzurro. Un po’ per attaccamento alla maglia, un po’ perché giocare un calcio ancora lontano dai suoi standard non stuzzica le sue fantasie. Neanche se dovessero essergli offerti quei 20 milioni di euro d’ingaggio che invece, negli ultimi anni, hanno convinto parecchi suoi colleghi.