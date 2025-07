Bisseck venduto dall’Inter, cifra mostruosa: “È un’occasione gigantesca”

La cessione del centrale tedesco potrebbe portare grosse entrate nelle casse societarie, tifosi spiazzati dalla grossa novità

Dopo aver piazzato diversi acquisti di spessore, per l’Inter è tempo di cessioni. Sul piatto delle valutazioni ci sono parecchi volti noti dell’organico che ha costituito l’ossatura del gioco di Simone Inzaghi fino alla passata stagione, da Hakan Calhanoglu a Kristjan Asllani, passando per Yann Bisseck.

Anche il difensore centrale tedesco, al pari dei suoi colleghi, ha infatti un buon seguito in Europa. Parliamo di qualche big e parecchie squadre d’alta classifica, divise fra i campionati di Premier League e Bundesliga.

Al cospetto della dirigenza nerazzurra non è ancora sopraggiunta alcuna offerta, ma non si esclude che possano arrivare nelle prossime settimane e ciascuna di esse verrà analizzata con attenzione.

Sebbene l’interesse da parte di Cristian Chivu di trattenerlo a sé sia parecchio vivo, perché dall’alto di prestazioni in crescendo e un’età in linea con la politica giovanile di Oaktree, Bisseck ha tutte le carte in regola per prendersi la titolarità fissa in un tridente arretrato ancora tutto da svecchiare.

Quel che ha maggiormente sorpreso nelle ultime ore attorno al profilo dell’ex Aarhus è la sua altissima valutazione di mercato, caratterizzata dalla presenza di una clausola rescissoria davvero da capogiro che ha trovato impreparati persino i tifosi.

Bisseck e la sorprendente clausola da 120 milioni: “Ci penserei su”

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, su Bisseck penderebbe una clausola di 120 milioni di euro inserita tempo addietro all’interno del suo contratto su indicazione del suo entourage.

Qualunque club estero fosse intenzionato ad acquistarlo bypassando le volontà dell’Inter, è dunque chiamato a farlo non oltre la deadline specifica della fine del mese di luglio.

La notizia ha letteralmente scosso i tifosi, rimasti sbalorditi dalla quantità di denaro che potrebbe riempire le casse societarie in un batter d’occhio. Un’occasione da non perdere per molti, mentre per altri si tratta di qualcosa al limite della fantascienza.

💥 Affrettatevi gente, tutto a metà prezzo! Clausola rescissoria da 120 milioni per un giocatore che tra un anno manco l’AlbinoLeffe lo prende gratis. 😂

A Milano la fantasia non è in campo… sta nei bilanci!#Bisseck pic.twitter.com/SEBx20WiS5 — L’Epicureo (@EpicureoUgo85) July 8, 2025

La notizia della clausola di 120 mil per bisseck sinceramente mi lascia esterrefatto, credo che non ci sia nessuna possibilità di permanenza a questo punto, è una occasione di mercato gigantesca per chiunque. — 👤 (@interemia_2) July 8, 2025

120 milioni per Bisseck. pic.twitter.com/rJZ2ntF99d — Francesco Galleno (@francescgalleno) July 8, 2025

Mi sembra un affare a cifre ragionevoli: io ci penserei su 😅#Bisseck #Inter https://t.co/LvcEP7G38y — Enzo Cherici 🎸🎾🍰 (@EnzoCherici) July 8, 2025

ma perchè fate gli spiritosi? Bisseck 120 mila euro li vale tutti, anzi anche di più…o forse sono 120 mila lire? — Lord Arioch (@Meravoglie) July 8, 2025

Fantascienza perché, ricalcando i commenti degli utenti ed appassionati nerazzurri piovuti sulla piattaforma ‘X’, pochissimi club potrebbero farsi realmente avanti per il cartellino di Bisseck a cifre simili. Quando per molto meno, potrebbero portarsi a casa calciatori di altrettanto grande valore e incisività.