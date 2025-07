L’Inter ha visto Cristian Chivu in un summit di mercato in sede: occhio alle cessioni e a due acquisti già programmati

È un calciomercato piuttosto movimentato per l’Inter, ma si basa soprattutto sui rumors d’addio dopo un finale di stagione tremendo e che non ha portato in bacheca nessun trofeo. Oaktree sta comunque attuando il suo progetto, che passa da un ringiovanimento importante della rosa, praticamente in tutte le zone di campo.

Nella giornata di ieri, c’è stato un summit in sede che ha coinvolto Cristian Chivu e ovviamente Ausilio e Marotta. Inevitabilmente, si è parlato per più di due ore di calciomercato e delle strategie da adottare per mantenere alto il livello dell’Inter e competere ancora una volta su tutti i fronti.

Abbiamo cercato di capire cosa possano essersi detti a porte chiuse e quanto emerso ha confermato alcune valutazioni che circolano da giorni. Innanzitutto, in questo momento del calciomercato, la priorità dell’Inter è cedere. Dopo aver già chiuso tre acquisti, la società vuole capire se dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu oppure no. Il tempo stringe per il Galatasaray e la richiesta resta invariata per i nerazzurri: serviranno almeno 30 milioni per l’addio.

Inter, tra cessioni e acquisti: cosa è emerso dal summit con Chivu

Le cessioni più calde in casa nerazzurra, oltre a quella del turco, portano ai profili di Dumfries, Bisseck e Sommer. Per il primo c’è una clausola rescissoria e un prezzo molto chiaro, il portiere è finito nel mirino del Galatasaray. Il prezzo del tedesco è sui 30 milioni di euro. Un tesoretto importante potrebbe essere costituito anche attraverso gli addii di Sebastiano Esposito, Taremi, Stankovic e Asllani.

Al netto delle possibili partenze – a quel punto arriverebbe un secondo portiere -, la priorità dell’Inter è mettere a segno due acquisti per rinforzare la rosa. Il primo nome resta quello di Ederson, considerato il profilo ideale, anche se con caratteristiche diverse, per sostituire Calhanoglu. Secondo quanto ci risulta, l’Atalanta starebbe chiudendo a eventuali contropartite, ma la pista resta in ballo.

L’altro nome è quello di Giovanni Leoni. Il difensore centrale piace molto a Chivu, che è convinto sia un potenziale campione. Il tecnico rumeno potrebbe schierarlo sia come centrale puro, sia come braccetto di destra, per cui la dirigenza continuerà a lavorarci per tentare di accontentare l’allenatore.