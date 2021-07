Inter: Gabriel Barbosa, noto ai più come ‘Gabigol’, è tornato a parlare della sua per niente felice esperienza in nerazzurro. I dettagli

Gabriel Barbosa, noto a tutti come ‘Gabigol’, è tornato a parlare al ‘The Sun’ della sua esperienza in Italia all’Inter che, purtroppo, fu decisamente poco gratificante. Le sue parole:

“Le mie brutte esperienze con Inter e Benfica mi hanno reso più forte. È in questi momenti che si cresce. Non avevo davvero capito subito perché avevo avuto così poche opportunità. C’erano così tante domande nella mia testa. Ma con il tempo compresi che avevo bisogno di molto più del talento per giocare in un club“.