Inter: Lukaku è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea. In tal senso giungono novità su quanto accaduto nelle ultime ore

Romelu Lukaku vicino al Chelsea, o forse no. Di sicuro non tutti sono d’accordo sulla maxi operazione che vedrebbe il centravanti belga rivestire la maglia dei ‘Blues’ dopo due stagioni in nerazzurro. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la scelta di cedere, infatti, pare essere di Suning (quindi della famiglia Zhang). I dirigenti Marotta e Ausilio, infatti, avrebbero espresso i propri dubbi alla proprietà sul da farsi e sembrano fortemente intenzionati a fare pressioni sulla società in tal senso.

Anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi spinge per la permanenza. A Nachino non sembrano dello stesso avviso (o, perlomeno fino a poche ore fa, non sembravano) dato che preferirebbero incassare quei 130 milioni di euro che in tempi di pandemia sono veramente un’enormità. Tuttavia, i dirigenti sembrano spingere per evitare un’operazione economicamente convincente ma, allo stesso tempo, sportivamente rivedibile. Difficile dire come andrà a finire: i prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per il futuro di Romelu Lukaku.