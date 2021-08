Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Ionut Radu, secondo portiere della squadra di Simone Inzaghi

L’Inter è disposta a cederlo, ma per il momento Radu non si muove. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, dopo la Real Sociedad il portiere rumeno ha infatti respinto anche l’offerta del Nizza. Un secondo rifiuto che ‘impedisce’ alla dirigenza di prendere un vice Handanovic più esperto e in grado di dare maggiori garanzie a Inzaghi.

Il preferito della società di viale della Liberazione dovrebbe essere sempre Sepe, chiuso a Parma da Buffon. Vediamo se da qui a fine mercato Radu si convincerà o meno a lasciare Milano per andare a giocare altrove, in caso contrario rimarrà in nerazzurro ancora nelle vesti di ‘secondo’, con qualche possibilità di mettersi in mostra in Coppa Italia.