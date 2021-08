Da Dzeko a Dumfries, Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori per Inter-Genoa sfida valida per la prima giornata di Serie A

Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori per Inter-Genoa, sfida in programma oggi ore 18.30 al ‘Meazza’ e valida per la prima giornata di Serie A. Il tecnico con gli uomini contati in attacco, Pinamonti e Satriano fanno compagnia a Dzeko. Arruolato l’ultimo acquisto, l’olandese Dumfries.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 18 Agoume, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Dzeko, 48 Satriano, 99 Pinamonti.