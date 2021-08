Inter: Alexis Sanchez sta lavorando duramente per tornare al top in vista del ritorno del campionato di Serie A dopo la pausa estiva

Alexis Sanchez non ha avuto fin qui un inizio di stagione positivo a causa di un infortunio che si porta dietro fin dalla Copa America. Salterà infatti la sosta nazionali che avrebbe dovuto vederlo protagonista, insieme ad Arturo Vidal, con la Nazionale cilena. Non tutto il male viene per nuocere però, dato che così il centravanti sudamericano potrà recuperare in vista dei prossimi importanti impegni dell’Inter in campionato. Lui sarà tra quelli a disposizione di Simone Inzaghi – gli altri sono Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, i tre portieri e Gagliardini.

Dopo le terapie svolte a Barcellona, il giocatore è tornato a Milano da circa una settimana e vuole rimettersi in gioco. il ‘Nino Maravilla’ vuole fare ritorno per il match contro la Sampdoria di domenica 12 settembre. Il giocatore vuole ripagare la fiducia di società e allenatore che non hanno cercato un quinto attaccante per dargli la possibilità di fare ancora la differenza all’Inter: adesso, però, sta a Sanchez cogliere l’opportunità.