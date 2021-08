Zanetti esultante per Correa. Lamela veggente lo aveva previsto

Inter, quanti complimento per il nuovo arrivato Joaquin Correa. Non solo da tifosi, dirigenti e compagni di squadra nerazzurri ma anche dai connazionali

La doppietta del nuovo arrivato Joaquin Correa, non ha solo regalato all’Inter la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato, mantenendo la squadra di Simone Inzaghi in vetta alla classifica di serie A, in attesa di sapere se qualcuno riuscirà a raggiungerla, ma ha scatenato l’euforia dei tifosi della ‘Beneamata’. Ma i primi ad essere felici di questo esordio eccezionale veramente, per citare un film sul calcio di tanti anni fa, sono gli stessi dirigenti nerazzurri e non solo i compagni di squadra.

LEGGI ANCHE>>> VIDEO | Calciomercato Inter, un altro scippo al Milan: 56 milioni di euro

Ha iniziato il vice presidente Javier Zanetti, che sul suo profilo Instagram si è complimentato con l’ex Lazio scrivendo: “Felicissimo per te, caro Tucu! Forza Inter sempre”. Ha rincarato la dose di complimenti il suo compagno di reparto Lautaro Martinez, che ha scritto: “”Che tango, mamma mia”. Infine l’attaccante del Siviglia Erik Lamela, ha scritto: “Grande Tucu! Te l’avevo detto”, ricordando quello che aveva previsto.