Inter: Lautaro Martinez già pieno di gioia dopo le due vittorie in campionato dei nerazzurri. Il motivo però è un altro, i dettagli

Lautaro Martinez saluta momentaneamente Milano e l’Inter per dirigersi al ritiro della Nazionale argentina dove si preparerà ad affrontare alcune fondamentali sfide valide per la qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Il ‘Toro’, decisivo nel match contro il Verona, si è espresso con orgoglio per il suo ritorno in nazionale:

“Siamo già in Venezuela. L’orgoglio di sempre per rappresentare ancora una volta il mio Paese”.