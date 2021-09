Rivelazione shock: “Ho pianto per l’Inter, stavo morendo dentro”

Le ultime Inter news registrano le dichiarazioni scioccanti di Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, dopo l’addio alla Lazio

“Stavo morendo dentro, ma non mi sono tirata indietro“. Pensieri e parole di Gaia Lucariello. Intervistata dalla rivista ‘Chi’, la moglie di Simone Inzaghi ha fatto delle rivelazioni alquanto scioccanti sul passaggio del tecnico dalla Lazio all’Inter. “Mi sono trasferita a Milano per amore e comunque poteva andarmi peggio: la città mi piace e rispetto a Roma posso muovermi a piedi senza prendere la macchina per ogni cosa. La carriera di Simone viene prima di ogni cosa e questa estate era giusto cambiare. La mia reazione alla chiamata dell’Inter? Ho provato a dargli tutto il mio appoggio e tutta la forza possibile senza mai fargli pesare niente. Piuttosto, ho pianto di nascosto. Lui sa che avrò nostalgia, ma i cambiamenti fanno bene ed ha preso una casa molto accogliente”. Inzaghi ha firmato un contratto di due anni, ma se le cose andranno per il verso giusto, la sua avventura ad Appiano Gentile potrebbe prolungarsi.