Inter: il futuro di André Onana non sembra ancora essere stato deciso. Ne parla l’allenatore dell’Ajax che ha intenzione di blindarlo

André Onana, ormai non è più un segreto, piace tantissimo all’Inter che nel 2022 vorrebbe acquistarlo a zero come sostituto di Samir Handanovic in vista del futuro. Il portiere camerunese ha raccolto le attenzioni anche del Lione, una destinazione che pare però stuzzicarlo meno di quanto non riesca il club nerazzurro; motivo per cui, Marotta e colleghi vorrebbero affondare il colpo il prossimo anno. Tuttavia, l’Ajax e il suo tecnico Erik Ten Hag vorrebbero impedirlo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Ten Hag: “Vogliamo che Onana prolunghi il contratto”

Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, ai microfoni del ‘De Telegraaf’ ha spiegato che lui e il club olandese vorrebbero evitare di perdere il proprio portiere a zero nel 2022 dopo la vittoria dei ‘Lancieri’ contro il PEC Zwolle:

“Penso che sia meglio per tutte le parti estendere il suo contratto e l’ho anche consigliato a Onana. Lui terrà sicuramente conto del mio consiglio, poi dovrà decidere con il suo entourage. Lo abbiamo inserito nella lista per la Champions League e questo non è stato fatto senza motivo. Gli sono molto grato per quello che ha fatto per l’Ajax e per me negli ultimi anni. Se il club avrà bisogno di lui, sicuramente spingerò per poterlo reclutare di nuovo”.