Nuova polemica Inter | Dichiarazioni al veleno contro i nerazzurri

Le ultime Inter news registrano una nuova polemica per la direzione di gara di Orsato contro la Sampdoria

Non si placa la polemica sull’arbitraggio di Daniele Orsato nel lunch match domenicale tra Sampdoria e Inter. Anzi, da Genova viene rilanciata con nuove dichiarazioni al veleno. Stavolta è il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero a puntare il dito contro il fischietto di Schio ed i nerazzurri: “Fanno i regali a chi non ne ha bisogno” le parole del patron dei liguri riportate dal ‘Secolo XIX’. Le lamentele si riferiscono soprattutto al contatto tra Colley e Lautaro Martinez (giudicato falloso da tutte le moviole, ndr) che ha portato al gol del primo vantaggio di Dimarco su punizione. Ma anche al lievissimo contatto in area nerazzurra tra Dumfries e Candreva in pieno recupero, sul quale arbitro e VAR hanno giustamente sorvolato, che per la Samp avrebbe dovuto portare alla concessione del calcio di rigore. Insomma, chiacchiere da bar.