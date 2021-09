Inter: Simone Inzaghi inizia i preparativi per l’esordio in Champions League contro il Real Madrid dove i nerazzurri potrebbero ‘sorprendere’

Domani sera è previsto il grande match di Champions League tra Inter e Real Madrid allo stadio ‘San Siro’ in Milano, che sarà anche il debutto europeo in questa stagione sia per i nerazzurri che per i ‘Blancos’. In vista della partita, oltre ad Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi ha due grandi dilemmi che riguardano centrocampo e attacco.

LEGGI ANCHE>>> Non solo Sensi | Infortunio al ginocchio: salta Inter-Real Madrid

Nessun dubbio su Lautaro Martinez, qualcuno in più su chi lo affiancherà; il tecnico piacentino potrebbe infatti dare una grande chance dal 1′ a Joaquin Correa con Dzeko che si accomoderebbe in panchina. Arturo Vidal invece potrebbe prendere il posto di Calhanoglu per cercare di far male da subito alla squadra allenata da Carlo Ancelotti portando esperienza e mentalità vincente in mezzo al campo.