Inter: anche una leggenda nerazzurra come Altobelli si è espresso sul match perso contro il Real Madrid al debutto in Champions League

Alessandro Altobelli, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato del match tra Inter e Real Madrid perso dai nerazzurri di misura dopo un confronto tanto aperto quanto combattuto. Poi un commento su Lautaro:

“Ho visto una buona squadra, calata soltanto nel finale. L’Inter ha avuto diverse possibilità di andare in vantaggio, poi alla fine il Real Madrid ha trovato il colpo vincente con una bella giocata, sfruttando i grandi giocatori che ha a disposizione. Forse gli spagnoli ci hanno creduto di più fino alla fine: un vero peccato, perché l’Inter se l’è giocata alla pari. Ho grande stima di Inzaghi, per me è un ottimo tecnico. A posteriori è facile parlare, però io non farei mai a meno di Lautaro, un giocatore troppo importante”.