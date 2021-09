Esonero Inzaghi dopo il Real Madrid | Quanti errori in Champions

Le ultime Inter news riguardano le critiche a Inzaghi dopo il ko in Champions col Real Madrid: alcuni tifosi chiedono l’esonero

Fa ancora male. Il giorno dopo l’esordio con sconfitta in Champions League ha ancora l’amaro in bocca per i giocatori ed i tifosi dell’Inter. Il gol a un minuto dalla fine di Rodrygo ha permesso al Real Madrid di vincere una partita giocata meglio dai nerazzurri per circa un’ora. Sul banco degli imputati finisce il tecnico Simone Inzaghi, le cui scelte hanno condizionato in negativo il risultato. I cambi non sono piaciuti a nessuno: non c’era bisogno di togliere Perisic, tra i migliori fino a quel momento, dopo 55 minuti. Il croato viene rimpiazzato in tutte le gare, anche se non sembra stanco. Sostituire Lautaro Martinez invece di un immobile Dzeko per dare spazio a Correa è un altro errore. Per non parlare di Vecino al posto di Barella: il mediano Azzurro era stremato, ma l’uruguaiano ci ha messo 5 minuti a perdersi Camavinga e propiziare la rete degli spagnoli… E così su Twitter spopola l’hashtag #InzaghiOut, con tanti tifosi che chiedono l’esonero immediato dell’allenatore piacentino. Ecco alcuni dei tanti commenti:

sono stanca di giocare senza allenatore, mi sembra già troppo giocare senza portiere ma anche l’allenatore no. Basta, esonerare il prima possibile per ripartire @Inter #InzaghiOUT — ٰ (@incognitarvo) September 15, 2021

Inzaghi ha fatto un macello… In partite del genere solo un incapace toglie gente di gamba e di personalità come Perisic Barella e Lautaro… Inzaghi disastroso — Ronny Bandiera 🇮🇹💪🏻 (@RonnyBandiera) September 15, 2021

I cambi Inzaghi… — Mark Twain (@Need_Music_Rec) September 15, 2021

Inzaghi out — Reim (@arfrmnsh) September 15, 2021