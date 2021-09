Sassuolo-Inter: Perisic e Calhanoglu in campo dall’inizio, chi affiancherà Lautaro?

Sassuolo-Inter, qualche dubbio e molte certezze per Simone Inzaghi in vista della sfida di campionato contro gli emiliani

In vista della sfida di sabato sera contro il Sassuolo, il tecnico Simone Inzaghi sta pensando a quale formazione iniziale mandare in campo contro la squadra emiliana. Dalle indiscrezioni che arrivano da Sky Sport24, sicuramente confermati nell’11 iniziale che è sceso in campo a Kiev sono i quattro moschettieri del reparto arretrato: il portiere Samir Handanovic e i tre difensori Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda il centrocampo, insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella dovrebbe tornare anche Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda le due fasce, è probabile che inizialmente dovrebbe esserci Ivan Perisic, mentre sulla corsia opposta il ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries resta incerto.

Per quanto riguarda l’attacco Lautaro Martinez dovrebbe essere confermato, mentre è ‘sfida’ aperta tra Correa e Dzeko per affiancarlo, anche se per ora il bosniaco appare ancora favorito. Questa la formazione più probabile:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.